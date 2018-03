En 1990, Florence Arthaud remporte la Route du Rhum

publié le 31/07/2016 à 09:54

Alors que l'Irak a envahi le Koweit, que les automobilistes français sont priés de boucler la ceinture à l'arrière et de ne pas dépasser 50 kilomètres heure en ville, une rousse flamboyante fait fi des limitations de vitesse. La navigatrice brandit une torche éclairante dans la nuit de Pointe à Pitre. Ce 19 novembre, un peu avant minuit, Florence Arthaud, 33 ans, franchit la ligne d'arrivée de la Route du Rhum. Saint-Malo-Pointe à Pitre en 14 jours, dix heures, 8 minutes, 28 secondes. Sur le quai, la navigatrice chavire de bonheur.



Florence Arthaud peut faire la fête. Il y a quelques heures, sur l'océan capricieux, c'était son bateau qui dansait : le trimaran Pierre Premier, géant des courses en mer, un mât à 27 mètres 50 au dessus de la ligne d'horizon. Toute seule, elle l'a dompté et battu les 29 autres concurrents, rien que des hommes. Écrasés les vieux et jeunes loups de mer, Philippe Poupon, Mike Birch, Laurent Bourgon... Record absolu de la traversée pour cette jolie pirate qui joue les gros bras et sera bientôt la petite fiancée de l'Atlantique.

Dans quelques jours, seule une autre traversée fera autant parler d'elle. Celle du tunnel sous la Manche. Sous la mer, l'entente cordiale. Au dessus, Florence Arthaud qui gagne ses galons de première femme amiral. Françoise Giroud la transforme en icône féminine. Star moderne que Pierre Bachelet va faire chanter.

> Flo - Pierre Bachelet - Florence Arthaud

Cette année-là, les agriculteurs transformaient Paris en un immense champ de blé. Et Florence Arthaud défrichait en solitaire l'océan pour les futures navigatrices. Quinze ans après son fabuleux exploit, la petite fiancée de l'Atlantique disparaissait, après avoir changé toute seule les couleurs de l'océan.