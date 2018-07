Formule 1 : Ricciardo s’impose à Monaco, belle performance d’Ocon et Gasly

publié le 27/05/2018 à 17:41

Parti en pole position après avoir établi la veille un nouveau record du circuit monégasque, l’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a dominé ce 982e Grand Prix de l’histoire de la Formule 1 en s’imposant devant l’Allemand Sebastien Vettel (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes).



Après avoir remporté le Grand prix de Chine mi-avril, Daniel Ricciardo signe donc sa 7e victoire en Formule 1, sa première à Monaco et monte sur la troisième marche du podium. Mais ce Grand Prix de Monaco, sixième manche du Championnat du Monde, a surtout été marqué par la formidable performance de deux pilotes Français, Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso) qui terminent respectivement aux 6e et 7e place.



Formidable performance de deux pilotes Français

Placé en sixième position sur la grille de départ, Esteban Ocon a réalisé la course parfaite en devançant largement son co-équipier Sergio Perez arrivé 12e. C’est la meilleure performance du Normand depuis le début du championnat après sa septième place obtenue à Bakou au Grand prix d’Azerbaijan.

Pour l’autre Normand, Pierre Gasly parti en 10e position, c’est son choix de pneus en début de course qui lui a permis de rivaliser avec les meilleurs en se retrouvant 6e à mi-course avant son passage au stand. Romain Grosjean le troisième pilote tricolore n’a par contre pas réussi à faire mieux qu’une 15e place au volant de sa Haas.



Ce Grand Prix de Monaco qui devait être une fête pour le jeune Monégasque Charles Leclerc a viré au cauchemar lorsqu’à six tours de l’arrivée et à cause d’un problème de frein, le pilote Sauder a percuté la Toro Rosso de Brendon Hartley et a été contraint à l’abandon. Prochain Grand Prix de Formule le 10 juin prochain à Montréal.