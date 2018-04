publié le 13/04/2018 à 15:16

Moins d’une semaine après son exploit au volant de sa Toro Rosso à moteur Honda, Pierre Gasly affiche encore un large sourire dans le paddock du Grand Prix de Chine, mais reste concentré à l’entame de la 3e course de la saison. "C’est la première fois que je vais courir à Shanghai, souligne le pilote Normand. Il a déjà fallu que je m’adapte au décalage horaire. Maintenant, je découvre ce circuit qui, avec sa longue ligne droite, ne nous avantage pas.



12e de la 2e séance d’essais libre vendredi 13 avril en Chine, Pierre Gasly va donc devoir batailler pour tenter de décrocher la meilleure place possible sur la grille de départ. Même ambition pour l’autre Normand du paddock, Esteban Ocon. Le pilote Force India, qui a marqué ses premiers points à Barheïn le week-end dernier, a lui aussi eu du mal à encaisser le "jetlag" entre le golfe persique et la Chine.

"Mais après une bonne nuit de sommeil tout va mieux, assure-t-il. Hâte d’en découdre sur ce circuit où il y a beaucoup de place pour doubler. 13e de la 2e séance d’essais libres perturbée par la pluie, Ocon bénéficie en Chine, comme son co-équipier Sergio Perez, de nouvelles pièces pour améliorer la performance de la Force India

Romain Grosjean a quant lui réalisé seulement le 19e et avant-dernier temps, alors qu’il avait au volant de sa Haas à moteur Ferrari pointé à la 9e place lors de la 1re séance du jour. La première journée d’essais libres a été dominée par le Britannique Lewis Hamilton qui, au volant de sa Mercedes, a dominé les deux séances devant la Ferrari de Kimi Raïkkönen. Les qualifications pour le Grand Prix de Chine se dérouleront samedi 14 avril à 8h (heure française). Le départ de la course sera donné dimanche 15 avril à 8h10 (heure française).