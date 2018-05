Formule 1 : Charles Leclerc dans son jardin

publié le 24/05/2018 à 08:35

Depuis qu’il a intégré l’écurie Sauber Alfa-Romeo, Charles Leclerc a coché la date du dimanche 27 mai 2018 d’une croix rouge : celle du Grand Prix de Monaco, son grand Prix. "J’en rêve depuis que je suis tout petit, courir ici au volant d’une Formule 1, dans les rues de ma ville avec ma famille, mes amis pour me soutenir, c’est juste incroyable.



Car contrairement à de nombreux autres pilotes qui pour des raisons fiscales résident à Monaco, Charles Leclerc est un vrai Monégasque, né il y a vingt ans à Monte Carlo. Fils d’Hervé Leclerc, ancien pilote français de F3 décédé l’an passé, il est le troisième "vrai" Monégasque à courir en Formule1, après Louis Chiron dans les années 50 et Olivier Beretta il y a deux décennies.

Et preuve que le rendez-vous sportif du week-end est important pour ce jeune prodige du volant, Charles Leclerc est allé mardi en fin de matinée au Palais Princier pour offrir son casque dédicacé au prince Albert II, l’un des fervents supporters du champion.

Prince Charles Leclerc Crédit : @sauberteam

"Tous les pilotes le disent, courir à Monaco est un des moments forts de la saison. Piloter sur un circuit urbain, j’aime ça, mais là, et même si je connais bien la ville, ce sera une expérience totalement nouvelle pour moi. Je vais découvrir ma ville sous un autre angle", explique le Champion du Monde GP3 2016 Champion du Monde Formule2 l’an passé.



Actuel 13ème au classement mondial des pilotes, Charles Leclerc arrive à Monaco dans les meilleures conditions puisqu’il vient de marquer des points lors des deux derniers rendez-vous, à Bakou (avec à la clef une superbe sixième place) puis il y a quinze jours en Espagne. La monoplace C37 à moteur Ferrari de son écurie "Alfa Romeo Sauber F1 Team" va par ailleurs bénéficier de nouvelles évolutions dès ce Grand Prix de Monaco qui s’annonce comme chaque année très ouvert.



Le départ du 76éme GRAND PRIX de MONACO qui se déroulera le dimanche 27 Mai 2018 sera donné à 15h10. 76 tours de circuit sont au programme de cette sixième manche du championnat du Monde.



Au classement général provisoire Lewis Hamilton (Mercedes) possède désormais 17 points d’avance sur l’Allemand Sebastian VETTEL (Ferrari) qui, en cas de victoire pourrait atteindre les 50 succès en Grand Prix



Auteurs de performances décevantes lors des derniers Grand Prix, les trois pilotes français (Esteban Ocon, Romain Grosjean et Pierre Gasly) espèrent vite à nouveau marquer des points. Il faut remonter à 1996 pour trouver trace de la dernière victoire tricolore sur le GP de MONACO. Ce dimanche là, sur piste mouillée et pourtant parti en 14ème position Olivier Panis sur sa Ligier avait signé l’une des plus belles victoire de sa carrière