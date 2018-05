publié le 05/05/2018 à 17:50

L’antre de Stéphane Clair, c’est d’abord une vue imprenable sur la ligne droite des stands. Mais à 50 jours de l’événement, c’est aussi et surtout des dossiers empilés sur son bureau, un téléphone qui ne cesse de sonner, une carte de circuit accrochée au mur. "Et oui ! Le Grand Prix de France, ce ne sont pas que des voitures qui tournent en rond, ce sont des mois de travail, de concertation, d’organisation pour offrir le plus beaux des spectacles".



Car c’est un véritable événement planétaire que le retour en France de la Formule 1 après dix ans d’absence - le dernier Grand Prix de France avait été couru à Nevers - Magny-cours. "Mieux encore, cela fait 28 ans que la F1 n’est pas venue sur le circuit Paul Ricard. Cette année-là, c’est Alain Prost qui avait remporté le Grand Prix sur Ferrari. Vous comprenez mieux pourquoi c’est un bonheur que les planètes s’alignent enfin, car depuis des années nous voyions le train passer, mais à chaque fois un petit grain de sable venait enrayer la machine".



Ste´phane Clair Crédit : Frédéric Veille

Le Grand Prix de France de Formule 1, cela devrait, selon le directeur du circuit, engendrer 65 millions d’euros de retombées économiques pour toute une région, "car plus de 65.000 spectateurs sont attendus pour voir les Hamilton, Vettel mais aussi et surtout nos trois pilotes Français".

Pour que la fête soit encore plus belle, les organisateurs ont souhaité que l’événement soit accessible à tous. "Ainsi, le jeudi qui précède la course, 10.000 jeunes scolaires sont invités pour découvrir les pilotes et les coulisses de la F1. Les animations se poursuivront jusqu’au dimanche soir, sur la piste, dans les tribunes, dans les airs et c’est un grand concert de David Guetta qui conclura la fête".



1.500 emplois

Si des tribunes supplémentaires ont été installées autour du tracé, un autre grand chantier fut nécessaire pour accueillir la Formule 1. "Le circuit est mythique, il y a des endroits, des virages qu’on ne touchera jamais. Mais il fallait un nouvel enrobé pour un visuel parfait. C’est ainsi que nous avons refaits 90.000 m² d’enrobé. On a aussi changé et élargi trois virages pour créer des zones de dépassement, pour que ce soit plus spectaculaire tout en maximisant les dégagements et la sécurité qui va avec".



Par ailleurs, 1.500 emplois, pour la plupart des missions courtes, ont été créés pour des postes à pourvoir en agents de sécurité, placiers, hôtesse mais également responsables techniques, commissaires de piste, serveurs..., "le but étant de pérenniser ces emplois et qu’à terme 500 personnes travaillent à temps plein pour le Grand Prix de France".



Le rendez-vous est donc pris pour la fin du mois de juin, où les regards seront plus particulièrement tournés vers les trois Français (Romain Grosjean, Esteban Ocon, Pierre Gasly) et sur l’écurie Renault. "Protocole oblige, la Marseillaise résonnera sur le circuit avant le départ. On espère juste l’entendre sur le podium d’arrivée", conclut Stéphane Clair.