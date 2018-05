Les coulisses du grand retour de la Formule 1 en clair

publié le 20/05/2018 à 21:21

Depuis 2013 seul Canal + détient les droits de la Formule 1 en France. Ces droits elle les possède jusqu’en 2020. Elle continue donc de retransmettre tous les grands prix en intégralité sur toute la saison.



Le risque de diffuser la F1 sur une chaîne "à péage" comme Canal +, c’est de voir l’audience baisser. Et c’est pour cela qu’elle revient partiellement en claire sur TF1. La chaîne a obtenu le droit de diffuser quatre grands prix par saison jusqu’en 2020. François Pellissier patron des sports du groupe TF1, confirme que la chaîne "est très heureuse de proposer à nouveau de la F1 sur les antennes du groupe".



Adrien Paviot sera le nouveau visage du sport automobile sur la chaîne, un journaliste qui a grandi dans ce milieu et qui affirme que "les paddocks automobiles ont été ses cours de récréations étant enfant". Son père, passionné de rallyes, a eu une écurie de formule Renault.

Un retour calculé pour TF1

La principale raison du retour de la F1 sur TF1 : "Le retour du grand prix de France", confie le patron des ports de la chaîne. "Et c’est aussi parce qu’il y a trois pilotes français". Le choix du timing n’est pas dû au hasard. "Et cette année a très bien commencé sportivement avec plein de suspense donc tous les atouts sont réunis pour faire une grande saison sur TF1."

Et le fait que Canal + reste principal diffuseur "ne pose aucun problème" à François Pellissier, "nous sommes complémentaires". Du côté de la chaîne cryptée, même son de cloche pour Thomas Sénécal, spécialiste F1, "cela nous embête pas du tout (que TF1 diffuse 4 grands prix), plus on parle de F1 mieux c’est pour nous", affirme-t-il.

L'actu média de la semaine

Christophe Beaugrand, le présentateur de Secret Story, a annoncé que l'émission historique du groupe TF1 allait s'arrêter. Il s'agit de la plus ancienne émission de télé-réalite dite d’enfermement qui ne sera donc plus à l'antenne.



L'émission avait débuté sur TF1, pour, au fil des pertes d'audience, être programmée sur sa petite sœur NT1. Au début Secret Story était une émission phare de la chaîne, avec des audiences à 4 millions de téléspectateurs.