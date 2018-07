Quinté + : les favoris du Prix de la Bourse

On refait les courses du 29 juillet 2017

publié le 29/07/2017 à 09:40

La course du samedi 29 juillet a lieu à l’hippodrome d'Enghien. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix de la Bourse sera donné à 15h15. 15 partants sont en lice, sur une distance de 2.150 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :





Le 2, Let's Dance

Le 6, Aguero de Joudes

Le 7, Reine du Zack



Le 13, Quarter of an hour



Le 14, Picard del Ronco



Le 4, Atout de Montbrun



Le 3, Okay dei Ronchi



Le 1, Vroum vroum

Le bon favori

Le 2, Let's Dance



C'est un cheval allemand bien engagé, qui a couru huit fois déferrés des quatre pieds. Il a déjà gagné deux courses. Il a l'un des meilleurs records sur ce parcours.