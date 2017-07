Quinté + : les favoris du Prix du Médoc

publié le 26/07/2017 à 06:46

La course du mardi 25 juillet a lieu à l’hippodrome d'Enghien. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix du Médoc sera donné à 13h47. 17 partants sont en lice, sur une distance de 2.875 mètres. Voici les favoris de Claude Piersanti :



Le 2, Shogun Dk

Le 4, Big Headache



Le 12, Primula Brazza

La dernière minute



Le 5, Vivien Peo



Le 7, Trésor du Fan



Le 3, Riviera As



Le 16, Tell Me No Lies



Le 8, Anza du Carbonel

Le bon favori

Le 2, Shogun Dk



Les trois dernières éditions de ce Prix du Médoc ont été remportées par les visiteurs qui pourraient réaliser la passe de quatre avec le Danois Shogun Dk. En forme, il a déjà fait l'arrivée qu'un Quinté à Vincennes et est très à l'aise piste plate. Le 2, Shogun Dk, est le favori de Claude Piersanti.