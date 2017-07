Quinté + : les favoris de la 2e édition du Prix des Masters de Feu

publié le 25/07/2017 à 06:45

La course du mardi 25 juillet a lieu à l’hippodrome de Compiègne. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la 2e édition du Prix des Masters de Feu (Prix des Étangs de Saint-Pierre) sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.800 mètres. Voici les favoris de Claude Piersanti :



Le 6, April First

Le 10, Insider



Le 16, Al Zahr

La dernière minute



Le 3, Veslove



Le 4, Dagobert Duke



Le 12, Esprit de Baileys



Le 14, Attention Adventure



Le 5, Bunook

Le bon favori

Lauréate d'un Quinté sur 3 000 mètres il y a tout juste un an à Deauville, April First a prouvé fin juin à Saint-Cloud qu'elle était toujours compétitive pour la victoire dans cette catégorie. April First, qui aborde ce quinté avec beaucoup de fraîcheur, est la favorite de Claude Piersanti.