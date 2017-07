Quinté + : les favoris du Prix de l'hippodrome de Maisons-Laffitte

publié le 27/07/2017 à 06:49

La course du jeudi 27 juillet a lieu à l’hippodrome Maisons-Laffitte. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix de l'hippodrome de Maisons-Laffitte sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.400 mètres. Voici les favoris de Claude Piersanti :



Le 8, Beauty of Love

Le 6, Miss Julia Star



Le 3, Sanjita



Le 2, La Fibre



Le 16, Bajazzo



Le 1, Rayon Vert



Le 7, FollowMeIfUCan



Le 4, Rebecca

Le bon favori

Beauty of Love n'a certes disputé que quatre courses, et elle participe à son premier handicap en découvrant la ligne droite, mais elle a montré d'indéniables moyens. Créditée d'un poids correct et bonne deuxième lors de sa dernière sortie, c'est une candidate à la victoire. Beauty of Love, le numéro 8, est la favorite de Claude Piersanti.