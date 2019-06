publié le 06/06/2019 à 05:40

LONGCHAMP, jeudi 6 juin. PRIX DE L’ORANGERIE. Handicap. 52.000€ - 1.400 mètres. 6e course. 18 partants. Départ : 20h15.



8. RIMINI

10. DARK AMERICAN

9. PEDRO THE FIRST

3. ZALAMEA

5. ZAVRINKA

12. WALEC

6. TIME TO FLY

4. TROIZILET