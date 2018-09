Quinté+ : les favoris du Prix Violon à Auteuil

publié le 29/09/2018 à 08:35

Les courses ont lieu ce samedi à Auteuil. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix Violon 2. 3ème course. Départ vers 15h15. 14 partants. Une belle course de steeple qui peut servir de tremplin pour certains au Prix Montgomery. Je garde le haut du tableau évidemment.





Dieu Vivant n° 2 : cote entre 4 et 6/1.

Un des 3 Nicolle au départ qui ont tous une chance. Celui là vient de gagner à Clairefontaine et je le vois malgré sa pénalisation au poids .

Decret n° 3 : cote entre 6 et 7/1.

Un autre Nicolle en forme et mieux placé au poids que mon favori. Affaire d’impression.

Dottore n° 4 : cote entre 5 et 7/1.

Ma dernière minute. Il est invaincu depuis son arrivée chez Dominique Bressou. Il a encore une marge de progression.



Cafertiti n° 5 : cote entre 9 et 11/1.

Un Cottin expérimenté dans cette catégorie .



Fauburg Rosetgris n° 1 : cote entre 10 et 11/1.

Je l’aime bien mais il est chargé et préfère le lourd . Pour une place.



Bluebery des Places n° 7 : cote entre 14 et 16/1.

Le 3ème Nicolle qui est moins titré que les 2 autres mais qui peut étonner.



Al Roc n° 8 : cote entre 13 et 15/1.

Il n’aura pas son terrain mais peut profiter d’une défaillance des favoris.



Vic Royal n° 9 : cote entre 16 et 17/1.

Même chose que le précédent .