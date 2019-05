Quinté + : les favoris du Prix de la forêt de Fontainebleau

publié le 29/05/2019 à 05:05

Les chevaux s'élanceront au départ du Prix de la forêt de Fontainebleau à l'hippodrome de Fontainebleau ce mercredi 39 mai, à 13h45. L'épreuve de plat se déroulera sur 1.400 mètres et verra courir 16 partantes. Un lot moyen avec une grande favorite. Découvrez les favoris de Bernard Glass :



Le 9 : Poutanesca

cote entre 3 et 4/1.

En retard de gains, elle aligne les bonnes performances et trouve vraiment un lot à sa portée.

Le 4 : Sweeticon

cote entre 6 et 8/1.

Ma dernière minute finalement .Elle n’a pas trop de marge au poids mais elle est sérieuse et en forme.

Le 3 : Speed A S

cote entre 9 et 10/1.

On en parle en bien et c’est la ligne de ma favorite.



Le 7 : River Cannes

cote entre 11 et 12/1.

Elle est raccourcie et débute sur ce tracé de vitesse. Affaire d’impression.



Le 14 : Des Années Folles

cote entre 11 et 13/1.

L'handicapeur a fait un geste. On doit la surveiller.



Le 2 : Passion Nonantaise

cote entre 11 et 12/1.

Elle est agaçante car irrégulière. Son avant dernière sortie était bonne. Affaire d’impression.



Le 8 : Yanling

cote entre 16 et 18/1.

Un petit coup de poker car son écurie est en forme.



Le 10 : NJeannajonh

cote entre 14 et 16/1.

Elle me déçoit mais je la retiens encore une fois.



Le 14 : Jeannajonh

cote entre 14 et 16/1.

Le bon favori

Le 9 : Poutanesca

cote entre 3 et 4/1.

En retard de gains, elle aligne les bonnes performances et trouve vraiment un lot à sa portée.