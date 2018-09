Quinté+ : les favoris du Grand Prix du Portugal à Vincennes

publié le 30/09/2018 à 08:01

Les courses ont lieu ce dimanche 30 septembre à Vincennes en réunion 1. Tiercé-Quarté-Quinté dans le Grand Prix du Portugal. 4ème course. Départ vers 15h15. Non partant le 14. Une épreuve ouverte au trot avec une favorite et des surprises possibles. À noter que c’est avec autostart avec 9 concurrents en tête et 8 autres en seconde ligne.



Bise du Coglais n° 4 : cote entre 3 et 4/1.

Une JMB qui a été préparée pour cette course. La base.

Be Bop Meslois n° 6 : cote entre 10 et 11/1.

Il est un peu irrégulier mais bien entrainé et bien drivé par Eric Raffin qui sait le faire avancder. Bonne chance.



As de Godisson n° 5 : cote entre 8 et 10/1.

Sa dernière tentative est très bonne. Attention à lui.

Biniou de Connee n° 3 : cote entre 9 et 10/1.

Il est bien engagée et déferré des 4 pieds pour la 1ère fois. Méfiance.



Brasil de Bailly n° 8 : cote entre 10 et 11/1.

Ma timide dernière minute avec Franck Nivard. Il est intermittent certes mais son avant dernière sortie dans un meilleur lot attire l’attention.



Anza du Carbonnel n° 15 : cote entre 21 et 24/1.

Elle n’a pas de marge mais son écurie est en forme. Méfiance.



Bel Air n° 12 : cote entre 12 et 14/1.

Son entourage le dit en net regain de forme : Affaire d’impression.



Armada Buroise n° 11 : cote entre 16 et 17/1.

Cette fois c’est Lebourgeois au sulky. Il peut la motiver.