Quinté + : les favoris du Prix de Cornulier

publié le 20/01/2019 à 07:26

Le quinté du dimanche 20 janvier : les courses ont lieu à Vincennes. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix de Cornulier. 4e course, départ vers 15H15. 15 partants. Samedi quinté en 6 désordre bien sûr. Le seul quinté de l’année au trot monté avec 3 favoris logiques et de multiples possibilités ensuite.



N°15 : TRADERS. Cote entre 3 et 4/1.

N°14 : BILIBILI. Cote entre 4 et 5/1.

N°13 : BRIAC DARK. Cote entre 6 et 7/1.



N°7 : CASSATE. Cote entre 21 et 22/1.



N°4 : ETONNANT. Cote entre 15 et 16/1.



N°9 : DEXTER FROMENTRO. Cote entre 11 et 13/1.



N°1 : DRYADE DU PARC. Cote entre 13 et 15/1.



N°12 : ALPHA SALTOR. Cote entre 21 et 23/1.