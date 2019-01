Quinté + : la dernière minute du Prix Charles Gastaud

On refait les courses du 18 janvier 2019

publié le 18/01/2019 à 06:18

Quinté du vendredi 18 janvier 2019 à Cagnes-sur-Mer : Prix Charles Gastaud. Départ à 13h45. 18 partants. 5 ans et plus. Plat. La course se déroule sur une distance de 1.500 mètres sur gazon.



N°2 : COPPER BAKED.

N°4 : ROSS CASTLE.

N°11 : NAMASJAR.



N°9 : WOW.



N°18 : AGUA DE VALENCIA.



N°10 : REBEL LIGHTNING.



N°14 : JEANNAJONH.



N°7 : PASTICHOP.

La dernière minute !

N°11 : NAMASJAR.