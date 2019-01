Quinté + : la dernière minute du Prix de Douvres

publié le 17/01/2019 à 06:54

Quinté du mercredi 17 janvier 2019 à Vincennes : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Douvres. 1ère course. Départ vers 13h45. 17 partantes. Un quinté au féminin avec un lot homogène ou tout le monde s’élance au même poteau.



N°12 : DENTELLA BELLA. Cote entre 4 et 5/1.

N°14 : DOUCEUR DU CHENE. Cote entre 10 et 11/1.

N°15 : DIVINE DE NAVARY. Cote entre 10 et 12/1.



N°13 : DASCALIA. Cote entre 12 et 14/1.



N°16 : DEXTASE MONTAVAL. Cote entre 14 et 15/1



N°17 : DARLING BERRY. Cote entre 5 et 7/1.



N°3 : DIVA DU GRANIT. Cote entre 17 et 18/1.



N°11 : DECOLORATION. Cote entre 10 et 12/1.