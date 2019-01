Quinté + : les favoris du Prix de Brest

publié le 19/01/2019 à 08:09

Quinté du samedi 19 janvier 2019 à Vincennes : en réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Brest. 3e course. Départ vers 15h15. 15 partants. Une belle épreuve où ils sont 14 au 1er poteau et un seul à 25 m qui n'a pas de chance.



N°1 : DREAMBREAKER. Cote entre 3 et 4/1.

N°14 : VERTIGE DE CHENU. Cote entre 6 et 7/1.

N°9 : CALIN DE MORGE. Cote entre 7 et 9/1.



N°13 : COACH FRANBLEU. Cote entre 10 et 11/1.



N°7 : ABYDOS DU VIVIER. Cote entre 12 et 13/1.



N°11 : ALAMO DU GOUTIER. Cote entre 13 et 15/1.



N°2 : CLASS DE LORIOL. Cote entre 20 et 22/1.



N°8 : AUCH. Cote entre 2 et 22/1.