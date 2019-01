Quinté + : la dernière minute du Prix de Marseille

publié le 22/01/2019 à 07:32

Quinté du mardi 22 janvier 2019 à Cagnes-sur-Mer : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Marseille. 3ème course. Départ vers 13h45. 16 partants. De nouveau un prix de série sur la PSF et encore très ouvert. Lundi, beau tiercé désordre en 7 (plus de 200 euros).





N°16 : ALBEROBELLO. Cote entre 8 et 9/1.

N°9 : BHARUCH. Cote entre 6 et 7/1.

N°1 : CAFE ROYAL. Cote entre 13 et 15/1.



N°5 : ALLEZ HENRI. Cote entre 10 et 11/1.



N°8 : INCAMPO. Cote entre 12 et 14/1.



N°7 : FLIGHT TO DUBAI. Cote entre 9 et 11/1.



N°11 : ROYAL BOWL. Cote entre 14 et 15/1.



N°2 : GOLDEN BRIDGE. Cote entre 14 et 15/1.

La dernière minute !

