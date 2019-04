Quinté + : la dernière minute du Grand Prix Angers Loire Métropole

publié le 03/04/2019 à 05:08

Pour ce quinté du mercredi 3 avril 2019 à Angers : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Grand Prix Angers Loire Métropole. 1ème course. Départ vers 13h50. Une course en attelé sur 3.100 mètres. 18 partants. Bon, a priori une course plus facile que celles de plat (pas difficile). Il y a un grand favori et six bonnes secondes chances.



N°18 : AUBRION DU GERS, cote entre 2 et 3/1.

Il aligne les bâtons et JMB est logiquement confiant dans ce lot.

N°12 : BLUES DES LANDIERS, cote entre 12 et 14/1.

Il vient encore de me surprendre en terminant derrière mon favori. Une perf à confirmer ici.



N°11 : ALAMO DU GOUTIER, cote entre 12 et 14/1.

Un bon droitier, ce qui est important sur cette piste. Cela dit, comme il attend il finira bien, mais à quelle place ?

N°10 : SUPER FEZ, cote entre 16 et 17/1.

Il n’est pas déferré, bien sûr, mais je l’aime bien.



N°13 : BEAU DE GRIMOULT, cote entre 17 et 18/1.

Ma dernière minute car il étonne en ce moment à l’attelé. Il peut se placer.



N°16 : BUGSY MALONE, cote entre 8 et 10/1.

Je l’ai placé trop loin. On peut le remonter même s’il rend lui aussi 50 m.



N°9 : ARCHIBALD, cote entre 15 et 16/1.

La meilleure chance du 1er poteau et une course visée. Mais quand les autres vont venir sur lui...



N°17 : DJANGO RIFF, cote entre 21 et 23/1.

En fin de combinaison, pour l’ensemble de son œuvre.

La dernière minute

