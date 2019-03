Quinté + : la dernière minute du Prix des Landes

publié le 30/03/2019 à 06:26

Quinté du samedi 30 mars 2019 à Saint-Cloud : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix des Landes. 3ème course. Départ vers 15h25. 18 partants. La bouteille à l’encre, hélas, avec un gros peloton sur 1.600 m et de nombreux rentrants que j’ai d’ailleurs privilégiés mais sans certitudes. Méfiance.



N°18 : LATINIUS, cote entre 12 et 14/1.

N°12 : EL INDIO, cote entre 14 et 15/1.

N°3 : FAIRY TALE, cote entre 14 et 16/1.



N°10 : PARK TOWER, cote entre 16 et 18/1.



N°6 : LAND OF MIND, cote entre 8 et 9/1.



N°5 : IRISH EMPEROR, cote entre 9 et 10/1.



N°15 : LORRAYNIO, cote entre 13 et 15/1.



N°8 : NOSDARGENT, cote entre 14 et 16/1.

La dernière minute

N°10 : PARK TOWER, cote entre 16 et 18/1.