Quinté + : la dernière minute du Prix du Général de Rougemont

Pour ce quinté du dimanche 31 mars 2019 à Auteuil : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix du Général de Rougemont. 3ème course. Départ vers 15h15. Une coruse d'obstances sur 3.600 mètres. 16 partants. Un handicap intéressant sur les haies avec une ligne, celle d’une épreuve similaire disputée en début de mois.



N°10 : MY KALORES, cote entre 5 et 6/1.

Il a terminé 3e de cette épreuve de référence et c’est le mieux placé au départ. Il doit confirmer.

N°7 : FUJI FLIGHT, cote entre 4 et 5/1.

Lui est un Macaire qui découvre les quintés mais paraît doué et régulier. Sans doute le favori.



N°2 : BOWLER HAT, cote entre 8 et 10/1.

Le 4e de la course de référence. Il est régulier à ce niveau.

N°3 : NOTORIUS, cote entre 8 et 10/1.

Ma dernière minute et le 5ème de la même course. Il peut, comme c’est un Nicolle, avoir progressé dessus.



N°6 : CARADREAM, cote entre 12 et 14/1.

Elle vient de prouver sa forme à Fontainebleau et monte de catégorie avec un poids limite. Mais attention son entraîneur est loin d’être négatif.



N°12 : AMOUR DU MATHAN, cote entre 11 et 13/1.

La 6e de la course de référence donc mais pour une place, pas mieux.



N°9 : GRISY APPLE'S, cote entre 10 et 12/1.

Un point d’interrogation car il a peu couru mais il est prometteur.



N°15 : ALASKAN BOY, cote entre 21 et 23/1.

Il monte de plusieurs étages mais peut surprendre en fin de combinaison.

La dernière minute

