Quinté + : la dernière minute du Prix d'Alsace

publié le 02/04/2019 à 05:27

Pour ce quinté du mardi 2 avril 2019 à Auteuil : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix d'Alsace. 1ème course. Départ vers 13h50. Une course de plat sur 1.100 mètres. 18 partants. Attention, nouvel horaire en semaine et donc le quinté 5 minutes plus tard. C’est un sprint avec des spécialistes qui ne font jamais la même arrivée.



N°10 : BLUE TANGO, cote entre 8 et 10/1.

Il a l’avantage d’avoir déjà bien couru cette année et d’avoir un bon numéro de corde. À lui d’en profiter.

N°6 : ORANGEFIELD, cote entre 9 et 11/1.

Un métronome qui mérite sa course. Il fait bien l’hippodrome.



N°11 : NAAB, cote entre 12 et 13/1.

Une écurie qui m’agace. Si c’est le jour...

N°8 : DER GRAUE, cote entre 17 et 19/1.

Un pur sprinteur qui a le désavantage de faire sa rentrée mais le parcours va lui plaire.



N°2 : GEORGE THE PRINCE, cote entre 10 et 12/1.

Ma timide dernière minute. Je sais qu’il est irrégulier mais il apprécie l’hippodrome et cela va finir par passer.



N°15 : NO SPEED LIMIT, cote entre 21 et 12/1.

Certes, il monte de catégorie mais son dernier succès m’a plu. Une possible surprise.



N°9 : COMEDIA ERIA, cote entre 12 et 14/1.

Elle aussi rentre mais elle est régulière et bien engagée.



N°4 : MUTTRAH FORT, cote entre 23 et 25/1.

Il est chargé mais pas impossible pour la 5ème place.

La dernière minute

