Quinté+ du vendredi 8 janvier 2021 à Deauville : les pronostics

publié le 07/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 8 janvier 2021 à Vincennes, le Prix du Pays d'Ouche. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 1.900 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Des chevaux d'âge sur le sable de Deauville, voilà qui promet encore des rapports conséquents, sinon extravagants. Nous faisons confiance ici au 3 Ficelle du Houley, qui vient d'échouer de peu sur ce parcours et à ce niveau. Ce choix est donc on ne peut plus logique. La logique, pourtant, à Deauville...

Il y a bien sûr dans cette épreuve celui qui en sera le grand favori, le 5 Letty's Marvel. À l'aise sur toutes les distances égales ou supérieures à celle-ci, il est en pleine forme, venant de s'imposer sur ce parcours. S'il n'est pas un peu défraîchi et si sa "jockette" se hisse au niveau de la course (elle n'a jamais réussi dans les quintés), il peut bien sûr intégrer la bonne combinaison de ce quinté.

Notre dernière minute, le 6 Nice To See You, vient de très bien se comporter dans la course de référence, ce que ne reflète pas son classement (il a terminé avant-dernier le 17 décembre). Or, c'est peu dire qu'il n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne d'arrivée. Avec un meilleur parcours, il va se racheter, c'est une certitude.

Les pronostics :

3. Ficelle du Houley

8. Senator Frost

6. Nice To See You

5. Letty's Marvel

7. El Manifico

11. King Cobra

14. Bobydargent

La dernière minute :

6. Nice To See You

Résultats du mercredi 6 janvier :

À l'arrivée de ce quinté, des cotes à deux chiffres, sauf celle de la dernière minute de RTL, 4e de cette course indéchiffrable, qui sauve l'honneur, à sa façon.