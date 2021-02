Quinté+ du vendredi 5 février 2021 à Pau : les pronostics

publié le 04/02/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 5 février à Pau, le Prix Annie Hutton. Départ à 13h50. 16 partants. Steeple-chase. Handicap. 4.000 mètres. Chevaux de 5 ans et plus. Injouable... ou presque ! En tout cas, mince consolation, ce quinté devrait enrichir quelques chanceux.

Nous avons fait confiance ici aux entraînements en forme, principalement ceux de Gabriel Leenders, Arnaud Chaillé-Chaillé, Philippe Peltier et sa fille Camille. En bas de tableau, le 16 Well Done d'Oc nous semble posséder une chance prépondérante, cet adepte du grand lourd étant associé à un excellent jockey, nanti du plus petit poids de la course.

Les deux Leenders viendront ensuite, comme notre dernière minute, le 1 Diamant Brut. Ce sauteur de qualité n'a qu'une chose contre lui, il porte 72 kg. Sur cette longue distance et dans ce terrain, cela va compter. Mais sa place est sur le podium, en théorie.

Deux impasses

À noter que nous faisons l'impasse sur le 2 Calinight, pénalisé pour son dernier succès à ce niveau, et sur le 10 Gudari, qui vient d'être déclaré non partant dans un quinté suite à un problème physique. Puissions-nous avoir raison !

Les pronostics :

16. Well Done d'Oc

3. Qeenie's Cash

6. Milanesca

1. Diamant Brut

14. Espoir du Grillon

5. Gino des Dunes

11. Drop Flight

La dernière minute :

1. Diamant Brut

Résultats du mercredi 3 à Cagnes-sur-Mer :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute a déçu (9e). La sélection indique l'ordre du Quarté.