Prix d'Amérique 2021 : Face Time Bourbon conserve sa couronne

Comme Bold Eagle en 2017, Ready Cash en 2012 et Offshore Dream en 2008, pour ne citer que les champions les plus récents, Face Time Bourbon a à son tour réussi le doublé dans le Prix d'Amérique, dimanche 31 janvier à Vincennes. Il se rapproche ainsi du record de quatre victoires détenu par le légendaire Ourasi dans la seconde moitié des années 1980.

Le trotteur français de six ans entraîné par Sébastien Guarato, qui était déjà lié à Bold, et drivé par le Suédois Björn Goop, a devancé comme attendu et comme l'an passé Davidson du Pont et Jean-Michel Bazire, qui reste bloqué à quatre succès (le record est de huit pour Jean-René Gougeon).

