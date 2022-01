Quinté+ du vendredi 31 décembre 2021 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 31 décembre 2021 à Vincennes. Prix de Bar-le-Duc - Course européenne - 2850 mètres, Grande Piste - Trotteurs de 5 à 10 ans



Compliqué, mais jouable, avec un bon favori en tête, le 7 Epson d'Herfraie qui peut permettre en outre à Eric Raffin de battre son propre record du plus grand nombre de succès obtenus en une année. Derrière lui, on s'intéressera au cas du 16 Milliondollarrhyme, dont l'engagement est de premier ordre, même s'il doit rendre 25 mètres, et du 2 C.D., qui retrouve Jean-Michel Bazire, ce qui laisse augurer d'un rachat total par rapport à ses dernières performances.

Notre dernière minute, le 4 Goldy Mary, trouve là l'un de ses meilleurs engagements de l'hiver. En valeur, elle est peut-être la meilleure de ce lot et devrait donner ici toute la mesure de son talent. Le 1 Fuego de Houelle partira abandonné. Pourtant, il apprécie Le tracé particulier et peut conserver un accessit en s'intéressant de près à cette course...

Les pronostics

7. Epsom d'Herfraie

16. Milliondollarrhyme

4. Goldy Mary

2. C.D.

11. Wild Love

14. Rebella Matters

1. Fuego de Houelle

La dernière minute

Résultats du mercredi 29 décembre à Cagnes-sur-Mer :

Nous avons été trahis par Peggy, arrivée deuxième contre toute attente. Le favori de RTL termine dans le quinté, la dernière minute est troisième.