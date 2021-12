Quinté+ du jeudi 30 décembre 2021 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 30 décembre 2021 à Vincennes, le prix de Salvanhac. Départ à 13h50. 14 partants. Course européenne. 2.700 mètres, Grande Piste. Juments de 6 à 10 ans.



Dans ce lot hétérogène, quelques candidatures émergent franchement, ce qui est le cas de notre favorite, le 9 Flower Ball, associée à Jean-Michel Bazire, et de notre dernière minute, le 7 Flamme Vive, qui vient s'imposer sur ce parcours dans un temps certes moyen, mais dans un style plus qu'intéressant.

Ensuite, on peut faire confiance à quelques valeurs sûres, comme le 12 Flower By Magalou, qui adore ce parcours et le 10 Farah Des Caux, dans le même cas. Le 11 Flaya Kalouma ne sera pas laissé de côté, elle qui monte en puissance dans ce meeting et qui ne tardera plus à refaire parler d'elle.

Les pronostics

9. Flower Ball

7. Flamme Vive

10. Farah Des Caux

12. Flower By Magalou

8. Fine Colline

11. Flaya Kalouma

13. Étonne De Carsi

La dernière minute

Résultats du mardi 28 décembre à Vincennes :

La dernière minute s'impose, la favorite de RTL est troisième, la sélection indique le Tiercé.