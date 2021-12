Quinté+ du mercredi 29 décembre 2021 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 29 décembre 2021 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de la Picardie. Départ à 13h50. 14 partants (le 8 Blain et le 15 Espion de Vindecy sont non partants). Haies. Handicap. 4.000 mètres. Chevaux de 4 ans et plus



Attention, avec un pénétromètre sans doute nettement supérieur à 4,5, le terrain sera très lourd, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Notre favori, le 6 Bric, s'il reste debout, devrait cependant apprécier la piste spongieuse, tout comme le 11 Cirano de Pail, dont il est indissociable et qui a terminé à l'arrivée des trois précédentes éditions de ce quinté.

Le 5 Éclair Du Maffray sera lui aussi comme un poisson dans l'eau sur cette piste, ses deux courses dans ce meeting étant bonnes. Les outsiders ne manquent pas, évidemment, dans cette épreuve ouverte, le 16 Oro d'Allier étant tout de l'empêcheur de tourner en rond en bas de tableau.

Les pronostics

6. Bric

11. Cirano de Pail

5. Éclair du Maffray

7. Cookilayone

2. Myboy

1. Monty Saga

16. Oro d'Allier

La dernière minute

5. Éclair du Maffray

Résultats du lundi 27 décembre à Deauville :

Ni le favori de RTL, décevant, ni la dernière minute (sixième) ne sont à l'arrivée. Nous aurions dû mettre J'aurais Du, seul manquant dans la sélection dans un quinté lucratif.