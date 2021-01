Quinté+ du vendredi 29 janvier 2021 à Pau : les pronostics

publié le 28/01/2021 à 14:44

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 29 janvier 2021 à Pau, le Prix René Cramail. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. Handicap. 3.800 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Avant de retrouver Vincennes pour le plus grand week-end de l'année et, en point d'orgue, le Prix d'Amérique, nous faisons un crochet par Pau où nous attend un lot de vieux hurdlers. Nous accordons ici notre confiance à l'une des benjamines de l'épreuve, le 5 MILANESCA, qui vient de remporter un prix de série pour femelles dans le terrain lourd qu'elle adore. Sur sa forme actuelle, elle peut d'emblée réussir ses débuts dans les handicaps.

Sorti de là, c'est la bouteille à l'encre. Les favoris sont dans le haut du tableau et les outsiders dans le bas. C'est vers eux que nous nous sommes tournés, en retenant la candidature du 15 BAHIA DES OBEAUX, qui peut surprendre, du 13 APÉRO BLEU, associé à un jockey de talent, et le 14 DANDY DU SEUIL, auquel on met des œillères australiennes.

Habituée de la rubrique (sic), le 12 BEAUTÉ PROMISE est notre dernière minute. Certes, elle n'en finit pas de tourner autour du pot, mais les pluies annoncées ce vendredi matin dans le Béarn feront ses affaires. Cela finira bien par passer, un jour prochain.

Les pronostics :

5. Milanesca

15. Bahia Des Obeaux

12. Beauté Promise

2. Zoffany Bay

13. Apéro Bleu

4. Portentoso

14. Dandy du Seuil

La dernière minute :

Résultats du mercredi 27 janvier à Cagnes

La dernière minute a échoué, le favori de RTL se classe deuxième. La Sélection indique le Quinté.