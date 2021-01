Quinté+ du jeudi 28 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 27/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 27 janvier 2021 à Vincennes, le Prix de la Semaine Internationale. Départ à 13h50. 14 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 et 8 ans.

Ils ne sont donc que 14 dans ce quinté assez lisible, dont on peut sans trop de risques éliminer les numéros 1, 2, 3 et 10. En dépit des réserves de Jean-Michel Bazire, nous faisons confiance ici au 14 Espoir Wic, pour la qualité de l'engagement et le niveau de ce lot.

Ensuite, place aux étrangers, en tête duquel nous plaçons le 6 Niky Flax, qui vient d'échouer sur 2.700 mètres, alors qu'il avait brillé juste avant sur ce parcours, devant le 5 Vincent Ferm, un trotteur italien pour lequel la drive de Franck Nivard a été réservée. En pleine forme et régulier, c'est notre dernière minute.

Attention au 7 Diablo de Caponet, qui peut lui aussi rêver de podium, ainsi qu'au 8 Olle Rols, dont la cote sera sans doute spéculative mais dont la place est dans la bonne combinaison.

Les pronostics :

14. Espoir Wic

6. Niky Flax

5. Vincent Ferm

7. Diablo de Caponet

9. Esperanzo

13. Eliot d'Ambri

8. Olle Rols

La dernière minute :

5. Vincent Ferm

Résultats du mardi 26 janvier à Cagnes-sur-Mer :

Le Favori de RTL se classe 4e, la dernière minute 3e. La sélection est la seule à indiquer le quinté.