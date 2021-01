Quinté+ du mardi 26 janvier 2021 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

publié le 25/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 26 janvier 2021 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de Marseille. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 2.000 mètres. Piste en sable fibré. Purs-sangs de 5 ans et plus.

Comme nous sommes entrés dans une série de quintés à gros rapports, il existe peu de chances que celui-ci déroge à la règle, les gros handicaps cagnois étant par définition difficiles à pronostiquer... et à toucher.

Côté favoris, nous faisons confiance au 7 Wookie, un ancien Rouget qui reste sur deux succès d'affilée, au 4 Nice To See You, décevant en dernier lieu mais à racheter impérativement, et au 3 Chailloue, qui rentre certes mais dont la qualité est avérée.

Notre dernière minute, le 1 Ficelle du Houley, débarque de Deauville avec des ambitions. Elle est l'une des meilleures finisseuses du peloton, spécificité qui peut faire plier certains des favoris cités plus haut.

Chez les outsiders, nous nous méfions de Isidro, le 16, un ancien "Rothschild" qui est à l'aise sur le gazon, le sable et les obstacles, courant souvent bien à chacun de ses essais. C'est un vrai cheval de course, tout simplement.

Les pronostics :

7. Wookie

4. Nice To See You

3. Chailloue

1. Ficelle du Houley

16. Isidro

8. Matandar

2. Khochenko

La dernière minute :

1. Ficelle du Houley

Résultats du dimanche 24 janvier à Vincennes :

La dernière minute de RTL termine bonne 3e, la favorite de RTL s'est mise au galop dans la montée, mettant son jockey hors de lui après la course. Mais c'était le Cornulier.