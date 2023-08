Quinté du vendredi 18 août 2023 en nocturne à Pornichet-La Baule : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 18 août 2023 en nocturne à Pornichet-La Baule, le Prix du Casino Partouche de Pornichet. Départ à 20h15. 13 partants (le 4 Giant Madrik est non partant). Trot attelé. 2.725 mètres. Corde à gauche. Trotteurs de 7 et 8 ans.

Faute de partants en nombre suffisant du côté de Cabourg, les organisateurs n’ont eu d’autre alternative que de prendre la route de Pornichet-la Baule, où cette épreuve pour chevaux d’âge fait finalement mieux que sauver les apparences.

Deux trotteurs s’y détachent, le 3 Fond of You, qui vient de s’illustrer une deuxième fois de rang, à Mauquenchy, dans un style de champion du monde, et le 13 Garou des Chaliers, qui vient de s’imposer sur l’anneau de Graignes. Ces deux favoris étant confiés aux deux meilleurs drivers du moment, on n’aurait pas tort de les imaginer composer le couplé gagnant.

Le 10 Gétéhi du Noyer dépend d’un effectif en forme. Avec Franck Nivard, c’est une belle chance, même s’il ne passe pas pour un gourmand de victoires. C’est en tout cas l’outsider de RTL.

Barrée pour le succès par le 13 Garou des Chaliers, le 14 Faustine Nay ne saurait être écartée. Le 1 Gamin du Galutier est un autre outsider « amusant ».

















Les pronostics :

3. Fond of You

13. Garou des Chaliers

14. Faustine Nay

2. Gatsby

10. Gétéhi du Noyer

1. Gamin du Gaultier













L’outsider de RTL :

10. Gétéhi du Noyer

Résultats du mercredi 16 août 2023 à Enghien-Soisy :

L’outsider de RTL se classe 3e, le favori 5e.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info