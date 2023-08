Quinté du jeudi 10 août 2023 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du jeudi 10 août 2023 à Enghien, le Prix de la Place Denfert-Rochereau. Départ à 18h00. R1C4. 15 partants. Trot. Attelé. Course B. 2875 mètres. Départ volté. Corde à gauche. Pour Trotteurs de 5 ans.

On retrouve des cinq ans d’un bon niveau au départ de notre événement de ce jeudi à Enghien-Soisy. Le 10 Idylle Express a franchi plusieurs paliers depuis le début de l’année et n’est pas sortie du couplé gagnant en 2023. Eric Raffin lui a été associé à sept reprises, pour quatre victoires et trois accessits. Malgré la présence des mâles, la fille de Tiego d’Etang fait office de bonne base de jeux.

Elle devra redouter en priorité le 4 Infiniment Citron, qui n’a jamais connu la défaite avec son pilote du jour, Alexandre Abrivard. Extra sans ses quatre fers et performant sur cette piste, il présente de sérieux atouts dans son jeu. Notre outsider, le 11 Irish Nice Elgé, évolue quant à lui dans son jardin sur le plateau de Soisy, où il compte deux succès en autant de tentatives déferré des quatre pieds sur cette piste.

Le 9 Intello de Chenu a trotté 1’13’’2 sur le parcours qui nous intéresse, le 17 juin, devançant bon nombre de ses rivaux du jour. Sage, il mérite un large crédit. On ne peut rien reprocher au 15 Ilaya, qui n’a pas quitté les balances depuis un an. Elle forme un tandem de choc avec Yoann Lebourgeois et ne peut rêver meilleur engagement au niveau des gains. Elle va encore mettre son cœur sur la piste.

Le 12 Ipalio a effectué une plaisante fin de course le 22 juillet ici même, échouant de peu pour un meilleur classement. Le 2 Indy de Jyr évolue au sommet de son art actuellement, comme en atteste sa facile victoire acquise sur l’herbe de La Roche-Posay. Certes, il reste chaussé, mais c’est dans cette configuration qu’il a enregistré ses meilleurs titres.























































Les pronostics :

10. Idylle Express

4. Infiniment Citron

11. Irish Nice Elgé

9. Intello de Chenu

15. Ilaya

12. Ipalio

2. Indy de Jyr



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

11 Irish Nice Elgé







Résultats du mardi 8 août 2023 à Deauville :

Belle prestation du favori de RTL qui prend la troisième place, l’outsider de RTL fait encore mieux en obtenant la deuxième allocation à la cote de 15/1.