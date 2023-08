Quinté du vendredi 11 août 2023 à Cabourg : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du vendredi 11 août 2023 à Cabourg, le Prix des Coréopsis. Départ à 20h15. R1C3. 14 partants. Trot. Attelé. Course D. 2725 mètres. Départ autostart. Corde à droite. Pour trotteurs 4 et 5 ans.

Après Saint-Malo mercredi, Enghien jeudi, les trotteurs sont à nouveau sur le devant de la scène ce vendredi à Cabourg. Dans cette épreuve intergénérationnelle, les concurrents se tiennent de très près, mais nous avons accordé une large préférence aux 4 ans et notamment au 2 Joia du Citrus, qui ne tient plus dans sa peau actuellement.

Ses lignes plaident en sa faveur. Dernièrement à Enghien, elle dominait Jonquille de Meat, deuxième mercredi à Saint-Malo. Précédemment sur cette piste, elle réglait pour finir Juppy Up, qui a répété avec brio. Véritable métronome, le 5 Jet Express n’a jamais déçu en huit sorties corde à droite, avec pas moins de trois victoires à la clé. Ses chronos plaident en sa faveur et il dispose d’une marge intéressante, n’ayant pas été encore déferré.

Tenu en haute estime par Gilles Curens, le 11 James Rules a peaufiné sa condition en dernier lieu, en Mayenne, en vue de cet objectif. Déchaussé cette fois et extra à main droite, il représente un outsider de choix. Le 6 Journée Rêvée compte deux victoires en autant de tentatives à Cabourg, mais nous doit une revanche au vu de sa musique actuelle. Le 13 Je Me Souviens a franchi un cap depuis qu’elle évolue sans ses baskets et peut poursuivre sa série, malgré sa position en seconde ligne.

Le 10 Jockstrap a remis les pendules à l'heure récemment sur le plateau de Soisy, au prix d'une magnifique fin de course. S'il peut être préservé à nouveau, il va en doubler plus d'un pour finir. Le 9 Impéria Sport a également affiché un net regain de forme dernièrement. Elle a l'avantage de s'élancer dans le dos de notre préférée. Sur ce qu'elle a montré durant l'hiver, elle a son mot à dire.























































Les pronostics :

2. Joia du Citrus

5. Jet Express

11. James Rules

6. Journée Rêvée

13. Je Me Souviens

10. Jockstrap

9. Impéria Sport



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

11. James Rules







Résultats du mercredi 9 août 2023 à Saint-Malo :

La sélection de RTL vous indiquait la bonne combinaison du quinté dans le désordre. Le favori de RTL se contente de la deuxième place, l’outsider de RTL se classe 5e de son côté.