Quinté du samedi 12 août 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du samedi 12 août 2023 à Deauville, le Prix des Greniers à Sel. Départ à 15 h 15. R1C3. 16 partants. Plat. Classe 2. Première épreuve. Handicap divisé. Réf : + 19,5. 2000 mètres. Gazon. Terrain : Souple. Pour galopeurs de 4 ans et plus.

Après trois événements consécutifs réservés aux trotteurs, on retourne à Deauville pour un quinté ouvert aux galopeurs de 4 ans et plus. Le 6 Lokman dépend du redoutable entraînement de Jérôme Reynier, chez qui il n’a jamais terminé plus loin que deuxième. Lauréat sur les obstacles l’an dernier, le fils de Prince Of Gibraltar peut réaliser un numéro pour ses débuts dans les handicaps.

Le 7 Dantes a été l’auteur d’une rentrée pleine de promesses à La Teste. Le rallongement de la distance a servi ses intérêts et Christophe Ferland insiste ainsi sur 2000 mètres. Il a déjà eu l’occasion de s’imposer à ce niveau, en 40 de valeur, l’an dernier. En 38,5, il fait office de bonne base de jeux.

Le 5 Shannkiyr aurait eu une tout autre carrière sans une santé fragile. Absent de juillet 2022 à juin 2023, il a séduit pour ses deux parcours de remise en route. La stalle 14 ne devrait pas trop handicaper ce redoutable finisseur. Notre outsider, le 4 Bemer, a échoué d’un rien pour la palme pour sa reprise de contact, à ParisLongchamp. À cette occasion, il terminait tout près de Tollevast, qui a depuis remporté son quinté en 38 de valeur à Dieppe. La ligne plaide en sa faveur.

Le 10 Panjaman a déjà glané deux gros handicaps support d’événement dans sa carrière, en étant moins bien placé au poids que samedi. Muni d’œillères australiennes pour l’occasion, il mérite un certain crédit. Le 14 Bevan n’a pas montré son vrai visage en dernier lieu, où il s’est déferré. Bien qu’ayant moins de marge depuis sa victoire du 11 mai, il a montré à sa sortie suivante qu’il était toujours compétitif.

Le 12 Grand Balcon n’a jamais déçu depuis le début de carrière et se sort de tous les terrains. Auteur de premiers pas séduisants dans les Quinté+, à Dieppe, il n’a pas grand-chose à envier à ses adversaires du jour.



























































Les pronostics :

6. Lokman

7. Dantes

5. Shannkiyr

4. Bemer

10. Panjaman

14. Bevan

12. Grand Balcon



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

4 Bemer







Résultats du jeudi 10 août 2023 à Enghien :

La favorite de RTL n’a pas été à la hauteur de nos espérances (9ᵉ). L’outsider de RTL a terminé tout près des cinq premiers (6ᵉ).