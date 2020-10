Quinté+ du vendredi 16 octobre 2020 à Vincennes en nocturne : les pronostics

publié le 15/10/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 16 octobre 2020 à Vincennes en nocturne, le Grand Prix de l'U.E.T. Départ à 20h15. 12 partants. Trot Attelé. Groupe I. 2.100 mètres. Départ à l'autostart. Petite Piste. Trotteurs mâles et femelles de 3 ans.

Ce Grand Prix de l'Union Européenne du Trot est l'une des plus belles courses du continent pour la génération des 4 ans. Créé il y a 35 ans, ce classique a révélé dans un passé récent de futurs lauréats du Prix d'Amérique, tels Face Time Bourbon, Readly Express et bien sûr Bold Eagle, dont deux des premiers produits (Aetos Kronos et Green Grass) sont d'ailleurs en piste ce soir.

Notre favori, le 5 Ecurie D, a couru 13 fois pour 12 succès. C'est un phénomène, élevé par la famille Dubois, qui doit son nom étrange à une erreur d'inscription (comme Coktail Jet et Bold Eagle, tous deux mal orthographiés). Il va gagner, avant de rêver comme les champions que nous venons de citer, au Prix d'Amérique.

Le 2 Gu d'Heripre étant à nos yeux meilleur sur les parcours de tenue, il sera vu en deuxième position. Et compte tenu du faible nombre de partants, on peut envisager de faire des champs totaux en partant de ces deux favoris en béton.

Notre dernière minute, le 3 Gotland, n'a pas chômé depuis ses débuts à l'âge de deux ans. Il vient de mettre fin à un long passage à vide, en remportant sa batterie qualificative. Sa préparation ayant été axée sur cette finale, il devrait en toute logique bien s'y comporter, même s'il est en théorie barré pour la victoire. Mais la théorie, aux courses...

Les pronostics :

5. Ecurie D

2. Gu d'Heripre

4. Aetos Kronos

3. Gotland

6. Gallant Way

8. Green Grass

1. Power



La dernière minute :

3. Gotland