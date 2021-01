Quinté+ du vendredi 15 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 14/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 15 janvier 2021 à Vincennes, le Prix de Mauriac. Départ à 13h50. 16 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 5 ans.

C'est difficile, mais pas indéchiffrable. Le premier piège serait de tomber dans le panneau de Galius, le 13. Lui qui est resté invaincu durant 12 courses trouve désormais des tâches compliquées et a été rattrapé par son réel niveau. Ici, il visera surtout une belle place.

Le second piège réside dans les étrangers présents au départ. Il sont cinq, dont un ayant une belle chance, le 7 Alcide Roc, deux des chances secondaires, le 9 Juan Bros et le 16 Upset Face, et deux autres que l'on peut oublier.

Reste donc notre favori, le 8 Goût Baroque, qui semble posséder la marge pour s'illustrer encore, et le 10 Glorissima, remarquée en dernier lieu.

Notre dernière minute, le 15 Gimy du Pommereux, est, lui aussi, clairement sur la montante. Bien engagé dans cette épreuve, il décevrait en ne participant pas à l'arrivée. C'est une autre base possible.

Les pronostics :

8. Goût Baroque

10. Glorissima

13. Galius

14. Gondole Jenilou

6. Gloria du Gers

15. Gimy du Pommereux

7. Alcide Roc

La dernière minute :

15. Gimy du Pommereux

Résultats du mercredi 13 janvier :

Le favori de RTL s'est ensablé, tout comme la sélection, mise à terre par un gros outsider arrivé 3e. La dernier minute est 4e, finissant bien, mais trop tard.