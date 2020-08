Quinté+ du vendredi 14 août 2020 à Cabourg : les pronostics

publié le 13/08/2020 à 20:27

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 14 août 2020 en nocturne à Cabourg, le Prix de Villedieu-les-Poëles. Départ à 20h15. 14 partants. Course européenne. 2.750 mètres. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Bien placé en tête et pour le moins à l'aise sur cette piste, le 7 Draga du Châtelet défend une première chance dans ce Quinté+ où tout est possible, mais où sauf incident elle devrait s'illustrer. En tête, le 6 Espoir de Simm mérite également crédit, comme comme la visiteuse Eugenie Impériale, le 5e, notre dernière minute.

Au second poteau, on gardera à l’œil les candidatures du 14 Diva Beauregard, à racheter après son dernier faux pas, et du 11 Cekoi, avec Yoann Lebourgeois, roi de Cabourg à ses heures. Le 10 Catch Me Love, a évolué récemment, et sans démériter, en meilleure compagnie. Elle aussi peut espérer vaincre.

Les pronostics :

7. Draga du Châtelet

6. Espoir de Simm

8. Editeur la Ravelle

10. Catch Me Love

5. Eugenie Impériale

14. Diva Beauregard

11. Cekoi

3. Diagana Sport

La dernière minute :

5. Eugenie Impériale