Quinté+ du samedi 30 avril 2022 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 30 avril 2022 à Auteuil, la Grande Course de Haies de Printemps. Départ à 15h15. 20 partants. Haies. Handicap. Groupe III. 4.300 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Ils sont 20, ce qui n'est pas arrivé depuis bien longtemps dans un quinté. Quoi qu'il advienne, les gagnants en auront donc pour leur argent. Notre favori, le 1 Super Alex coche toutes les cases et devrait se sortir du poids qu'il est amené à porter.

Des quatre chevaux présentés par Yannick Fouin, nous avons retenu le 9 Karuso de Gruchy, qui rentre mais qui court bien frais et qui s'était montré régulier l'an passé au point d'être toujours invaincu à Auteuil, et le 3 King Of Run, deuxième de cette course l'an passé, à une valeur moins élevée c'est vrai.

Toutefois, il reste sur un succès pour sa rentrée et a évidemment la distance dans les jambes. Cela va compter. Parmi les bons outsiders, attention au 19 Golden Witch, excellente en dernier lieu et capable de réaliser un hold-up.

Les pronostics :

1. Super Alex

3. King Of Run

5. Grand de Thaix

19. Golden Witch

13. Hades

9. Karuso de Gruchy

16. Rock Me



La dernière minute :

13. Hades

Résultats du jeudi 28 avril à Longchamp :

Tenue trop loin sur cette piste rapide, la favorite de RTL a bien fini, mais trop tard. 2e, la dernière minute est battue de peu.