Loto : les résultats du lundi 25 avril 2022

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 25 avril est le suivant : 8 - 23 - 31 - 36 - 42, avec le 7 en numéro chance. La cagnotte du Loto qui s'élevait à 5 millions d'euros n'a pas été remportée. Aucun joueur n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance.

Deux joueurs ont trouvé les cinq bons numéros et remportent 63.083,20 euros. 38 joueurs ont réussi à trouver quatre bons numéros et le numéro chance et décrochent 810,30 euros. Enfin, 254 joueurs ont gagné 437,20 euros grâce à leurs quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 2 - 22 - 43 - 45 - 47.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : D 7458 3659, E 0566 5154, F 3530 7322, F 6865 3376, K 1207 5485, M 0694 8661, R 5207 2442, V 5774 906, V 8108 6394, W 2624 8616.

Prochain rendez-vous avec le Loto, mercredi 27 avril, où 6 millions d'euros seront à gagner.