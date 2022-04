Loto : les résultats du mercredi 27 avril 2022

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce mercredi 27 avril est le suivant : 1 - 8 - 13 - 31 - 43, avec le 10 en numéro chance. La cagnotte du Loto qui s'élevait à 6 millions d'euros n'a pas été remportée. Aucun joueur n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance.

Un joueur a trouvé les cinq bons numéros et remporte 197.564,30 euros. 37 joueurs ont réussi à trouver quatre bons numéros et le numéro chance et décrochent 1.303,20 euros. Enfin, 533 joueurs ont gagné 326,30 euros grâce à leurs quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 13 - 18 - 27 - 30 - 40.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : C 8083 0483, D 1848 4112, H 0611 1988, K 6448 8760, L 5585 9329, L 5997 1710, N 5147 9227, O 6697 8788, S 3476 6424, V 3472 4192.

Prochain rendez-vous avec le Loto, samedi 30 avril, où 7 millions d'euros seront à gagner.