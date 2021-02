Quinté+ du samedi 27 février 2021 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

publié le 26/02/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 27 février à Cagnes-sur-Mer, le Prix du Var. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. 2.000 mètres. Plat. Piste en sable fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

C'est la dernière réunion du meeting de plat de Cagnes-sur-Mer, qui se conclut avec ce quinté intéressant, comme le furent d'ailleurs tous les autres disputés sur la Côte d'Azur cet hiver.

Notre choix se porte ici sur le 5 Argyron, un ancien pensionnaire d'André Fabre passé cet hiver dans les boxes de Fabrice Vermeulen. Ces deux dernières courses, qui signaient ses débuts sur le sable fibré, ne sont pas passées inaperçues.

Pris au poids qui est le sien, ce pur-sang bien né mérite un large crédit à nos yeux, devant deux des trois autre ans de l'épreuve, le 9 Le Président, qu'il ne faut absolument pas condamner sur son récent échec, et surtout le 10 By The Way, lauréat d'un quinté en début de meeting et qui devrait faire parler de lui dans celui-ci.

S'il vient d'échouer à la 7e place d'un événement, il convient en effet de mettre cet échec sur l'allongement de la distance, sa victoire ayant été enregistrée sur ce parcours. Parmi les bons outsiders, nous nous méfions tout particulièrement du 13 Monargent, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses dernières tentatives.





Les pronostics :

5. Argyron

9. Le Président

10. By The Way

6. Special Appeal

3. Khochenko

13. Monargent

7. Wookie

La dernière minute :

10. By The Way

