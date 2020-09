publié le 18/09/2020 à 20:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 19 septembre 2020 à Saint-Cloud, le Prix Le Parisien (Prix des Boucles de la Seine). Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. 1.600 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus. Priorité aux petits numéros à la corde dans ce Quinté+ disputé sur le mile de Saint-Cloud. Voilà ce que reflète le pronostic que nous vous proposons.

Confiance en premier lieu au 1 Vilaro, qui coche toutes les cases dans cette épreuve. Très chuchoté dans le Grand Handicap de Deauville, où Vilaro, justement, s'était classé deuxième, le 3 Tonnencourt mérite d'être racheté totalement, tant il est certain qu'il trouvera tôt ou tard son jour dans cette catégorie. Autre rachat d'importance, celui du 6 Arise. Oui, sans doute aurait-il préféré une piste plus souple, mais en valeur il a sa chance dans un lot de cet acabit.

Notre dernière minute, le 4 Go To Hollywood, n'a contre elle que de ne jamais gagner. Il est vrai que 17 mois sans victoire, c'est très long. Pourtant, les raisons d'y croire sont nombreuses dans cette épreuve. Ne vient-il pas de sa classer bon 4e dans le Grand Handicap de Deauville ? Toujours placé sur ce parcours en trois essais, il hérite d'une valeur autorisant quelques espoirs.

Les pronostics :

1. Vilaro

3. Tonnencourt

6. Arise

4. Go To Hollywood

11. The Big Smoke

5. Rajkumar

13. Meri Senshi

2. Kenbaio



La dernière minute :

4. Go To Hollywood