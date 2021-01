Quinté+ du samedi 16 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 15/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 16 janvier 2021 à Vincennes, le Prix du Forez. Départ à 15h15. 16 partants. Groupe III. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 11 ans. Encore un quinté qui va faire recette avec de bons chevaux au départ.

Déferré des quatre pieds depuis des lustres, le choix du 15 Colonel s'impose de prime abord. Mais attention, parce qu'il est dans le même cas, qu'il reste très tranchant pieds nus et qu'il est d'un an son benjamin, nous lui avons préféré le 5 Diablo du Noyer, capable de renouer avec le succès avec Eric Raffin au sulky.

Le 6 Be One des Thirons, l'un des vétérans de la course, partira surcoté du fait de son âge. Pourtant, sa condition physique est optimale et il a encore sa place à l'arrivée. Le 14 Express Jet, lui, monte gentiment en puissance et peut de facto ambitionner un bon classement.

Cela vaut enfin pour notre dernière minute, le 16 Coach Franbleu. Après plusieurs parcours de mise en jambes, il s'annonce redoutable dans cette épreuve, où il peut au minimum viser une belle place. Avec un parcours sur mesure, il a les moyens de remporter l'épreuve. C'est une base, en somme.

Les pronostics :

5. Diablo du Noyer

15. Colonel

6. Be One des Thirons

16. Coach Franbleu

14. Express Jet

10. Éclat de Gloire

3. Epic Julry

La dernière minute :

16. Coach Franbleu

Résultats du jeudi 14 janvier :

Le favori de RTL se classe 2e, de peu. La dernière minute, qui visait cette course depuis des semaines, a été disqualifiée.