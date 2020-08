Quinté+ du samedi 15 août 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 14/08/2020 à 20:28

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 15 août 2020 à Deauville, le Prix de Bayeux. Départ à 15h15. 14 partants. Handicap. Plat. 1.600 mètres. Pour purs-sangs de 3 ans et plus.



Le terrain sera très lourd pour ce Quinté+, avec un pénétromètre annoncé à 4,6. Autant dire qu'il faudra se chausser de palmes pour espérer en disputer l'arrivée. Le 4, Come Say Hi, devrait se sortir de cette ornière, même s'il n'a que rarement évolué sur la distance. Bien engagé dans cette épreuve, il va attendre pour finir, la lourdeur de la piste n'étant pas pour lui déplaire.

Ensuite, tout est ouvert. Fofo, le 14, n'a rien fait de bon sur les pistes en quatre sorties publiques, mais son entraîneur y croit. Révélation possible ? Pourquoi pas. Le 12, Fastnet Lightning, sera lui aussi avantagé par le terrain lourd. On le retient donc obligatoirement.

Le 7, Beryl The Petal, vient de décliner un engagement plus facile pour être aligné ici. C'est dire si on y compte, Soumillon étant même appelé à la rescousse. Même si son aptitude aux pistes profondes n'est pas du tout avérée, c'est notre dernière minute.

Les pronostics :

4. Come Say Hi

2. Darshano

12. Fastnet Lightning

14. Fofo

7. Beryl The Petal

3. Rock Blanc

9. Masetto

5. Alinaro

La dernière minute :

7. Beryl The Petal