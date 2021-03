publié le 12/03/2021 à 17:45

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 13 mars 2021 à Auteuil, le Prix Univers II. Départ à 15h15. 16 partants. Haies. Handicap. 3.600 mètres. Chevaux de 4 ans. Quinté traditionnel du printemps d'Auteuil, ce Prix Univers II s'annonce plus compliqué qu'il n'y paraît.

Certes, les meilleurs chevaux de la course sont tous dans le haut du tableau, à commencer par notre favorite, le 1 Anneloralas, avec laquelle le handicapeur ne fait pas dans le détail.

Mais cette épreuve reste pour elle un objectif et elle ne devrait pas y manquer sa cible. Le 9 Let Me Win vient de faire une bonne rentrée à Fontainebleau et a sans doute progressé depuis l'an passé, où ses deux sorties à Auteuil restent toutefois dignes d'intérêt.

Dépendant d'une écurie redoutable, le 4 Kaliningrad est le seul entier de la course. Il n'a certes jamais gagné, mais avait débuté dans une bonne course à Auteuil, avant de poursuivre son apprentissage de hurdler en province. Il devrait terminer ici dans les cinq premiers. Parmi les outsiders intéressants, méfions-nous du 3 Rim Fire, qui dépend d'un effectif dont tous les chevaux courent bien actuellement, quelle que soit leur cote...





Les pronostics :

1. Anneloralas

9. Let Me Win

4. Kaliningrad

8. Risk du Brizais

10. Colbert du Berlais

6. Hêtre Rouge

3. Rim Fire

La dernière minute :

4. Kaliningrad

Résultats du jeudi 11 mars à Saint-Cloud :

Arrivée d'outsiders, où la dernière minute termine au 2e rang.