Quinté+ du samedi 10 octobre 2020 à Chantilly : les pronostics

publié le 09/10/2020 à 20:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 10 octobre 2020 à Chantilly, le Prix de la Galerie des Batailles. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. Plat. 1.600 mètres. Piste ronde. Purs-sangs de 4 ans et plus. Pour vous dire si ce Quinté+ est compliqué, nous avons retenu huit chevaux... et avons un regret pour presque tous les autres.

Le 10 Saga Timgad, on le sait, tourne autour du pot depuis un long moment. Repris par Stéphane Pasquier, il peut enfin prétendre trouver son jour ici, d'autant que la piste très lourde annoncée servira clairement ses desseins. En outre, il a couru trois fois sur cet hippodrome et toujours bien, ce qui n'est pas le cas d'un Vilaro par exemple, sur lequel nous faisons une impasse calculée.

Autre spécialiste des pistes profondes, il faut également se méfier du 7 Come Say Hi, bon vainqueur à Deauville et à ce niveau. Il peut lui aussi se hisser dans le bonne combinaison, tout comme le 2 Shielding, qui ne compte que de bonnes courses dans le lourd ou le collant.

Notre dernière minute, le 4 Tonnencourt, a crevé l'écran en dernier lieu à Saint-Cloud. Sera-t-il rebuté par le terrain ? Les "sachants" pensent que oui, son pedigree révèle l'inverse. C'est notre dernière minute : lui aussi peut briguer la victoire.

Les pronostics :

10. Saga Timgad

7. Come Say Hi

4. Tonnencourt

12. Larno

5. Go To Hollywood

2. Shielding

6. Rajkumar

13. Moonlight Symphony



La dernière minute :

4. Tonnencourt