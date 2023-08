Quinté du mercredi 16 juillet 2023 à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 16 juillet 2023 à Enghien-Soisy, le Prix du Pont de l’Alma. Départ à 18h00. 15 partants. Trot attelé. 2.150 mètres. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Dans ce lot très homogène, où il existe toutefois des impasses plus que tentantes, notre confiance ira au 4 Gilmour, qui n’a certes jamais gagné sur cet anneau, mais qui trouve un engagement en or au plafond des gains. Il hérite en outre du meilleur numéro possible derrière la voiture, tandis que sa forme du moment est plus que certaine.

La ligne du 29 juillet à Enghien, sur ce parcours, où Galon de Vire s’était classé quatrième devant Enduro et Extra du Châtault sera vue ensuite, tandis que le 2 Fétiche Atout, allégé dans sa ferrure, reste capable d’un grand numéro.

L’outsider de RTL, le 10 Fortuna, a déjà bien couru sur ce parcours. Gilles Curens, son entraîneur, ne la voit pas sortir des cinq premiers, son numéro 10 en dedans étant pour l’avantager…









Les pronostics

4. Gilmour

5. Galon de Vire

6. Enduro

3. Extra du Châtault

2. Fétiche Atout

10. Fortuna

15. Grinderwald

L’outsider de RTL :

Résultats du lundi 14 juillet 2023 à Clairefontaine :

L’outsider de RTL se classe 4e.

