Quinté+ du mardi 9 août à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics d'Équidia pour le quinté du mardi 9 août à Deauville, le Prix de Bayeux. Départ à 18h. 16 partants. Plat. 1.600 mètres. Partants âgés de 3 ans et plus. Handicap.

Doté d'un rush final étourdissant, Highbari (8) a laissé de formidables impressions ces derniers mois. Parfois victime de l'emprise du peloton, il devrait trouver l'ouverture plus facilement sur ce tracé rectiligne. Sauf incident, ce représentant de l'Ecurie Bader ne sera pas loin de la vérité.

Victime d'un mauvais parcours le 23 juin pour ses débuts dans les handicaps, Tigrr (15) a remis les pendules à l'heure dès sa sortie suivante, en terminant près du bon Antelope Canyon. Ce fils de Teofilo est capable de regarder ses aînés, droit dans les yeux. The Charmer (1) s'est bien comporté dans une récente Classe 1 avec les œillères pour la première fois. De nouveau muni de cet artifice, il semble en mesure de s'illustrer en valeur 40.

Auteur d'excellents débuts à ce niveau, Harper (2) constitue un choix prioritaire, tout comme l'expérimenté El Manifico (14). Deuxième de la dernière édition de cet événement, Goldino Bello (10) a probablement été préparé avec soin pour ce rendez-vous. San Cristobal (6) et Trobreizh (12) sont des possibilités parmi tant d'autres.

Les pronostics :

8. Highbari

15. Tigrr

1. The Charmer

2. Harper

14. El Manifico

10. Goldino Bello

6. San Cristobal

12. Trobreizh

Dernière minute :

2. Harper

Le cheval à suivre : Harper en quête de sa première victoire dans un handicap

Son profil : Ce pensionnaire de Pascal Bary a enfin passé un cap au mois de juillet en passant des Classes 2 à la catégorie des handicaps. Il apprécie particulièrement la distance et devrait se plaire sur ce tracé rectiligne. Harper est souvent auteur de très bonnes fins de courses.

L'avis de Gérald Mossé, son jockey : "Harper (2) reste sur une bonne sortie dans un handicap. Jugé sur ce qu'il m'a montré lorsque je l'ai monté, il a les moyens de performer dans un tel lot. J'espère juste que le terrain ne sera pas trop ferme."



Son chrono en compétition : 11"68. C'est le chrono réalisé par Harper le 14 juillet à ParisLongchamp sur les 200 derniers mètres du Longines Handicap de la Fête Nationale. À titre de comparaison, The Charmer (1) a réalisé un partiel de 12"05 sur la même distance.

Les statistiques : Le représentant de l'écurie Ades Hazan est particulièrement performant sur la distance qui nous intéresse. Neuf de ses treize courses ont été disputées sur 1.600 mètres pour une victoire et six podiums à la clé. Ajouté à cela le bon duo qu'il forme avec Gérald Mossé. Le tandem sera de nouveau réuni ce mardi 9 août. Ensemble, c'est sept courses dont une victoire, trois podiums et une place.

Harper sur 1.600 mètres : 9 courses - 1 victoire et 6 podiums

Harper avec Gérald Mossé : 7 courses - 1 victoire - 3 podiums et 1 place

La forme du moment : Harper a franchi une belle étape de sa carrière en effectuant de probants débuts sur les handicaps (2e le 14 juillet en 39,5). La distance va lui convenir et le numéro à la corde, le 1, est très stratégique sur ce tracé. Les conditions sont réunies pour une victoire ou a minima, un podium.

L'avis de Guillaume Luyckx, journaliste d'Équidia : Irréprochable dans les courses à conditions, cet élève de Pacal Bary a signé de probants débuts dans les handicaps, le 14 juillet à Paris Longchamp (2e). À cette valeur, il possède certainement une petite marge de manœuvre. Choix prioritaire".

